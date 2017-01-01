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вакуумная арматура — Арматура, обеспечивающая выполнение своих функций при рабочих давлениях менее 0,1 МПа (1,0 кгс/см^2) (абсолютное)

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ОАО «Пензтяжпромарматура»

ОАО «Пензтяжпромарматура»

Россия, 440028, г. Пенза, проспект Победы, 75-а., тел. (8412) 44-90-20
Свою деятельность по производству трубопроводной арматуры ОАО «Пензтяжпромарматура» начало в 1951 году. В настоящее время предприятия входит в число крупнейших российских производителей арматуры, которая используется в деятельности предприятий нефтяной, химической, газовой отрасли, при работе энергетических предприятий и на атомных станциях.
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  5. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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