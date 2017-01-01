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ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод»

ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод»

76014, Украина, г. Ивано-Франковск, ул.Е.Коновальца, 229, тел. +38 (0342) 77-53-60
ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» является на сегодняшний день одним из ведущих производителей различных видов трубопроводной арматуры в Украине. Продукция его используется предприятиями нефтегазовой промышленности, химическими предприятиями, энергетическими и водоснабжающими предприятиями, востребована она и в работе металлургической отрасли.
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  3. ООО "АрмаФит"
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  4. Производственная компания Септем - Комплексная поставка запорной и трубопроводной арматуры
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  5. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
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  6. ООО НПО "МосЭлектроПривод"
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  7. Армстрой / Комплексные поставки трубопроводной арматуры и деталей трубопровода
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  8. Метизно-Фланцевый завод
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  9. Компания АБРАДОКС
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  10. Завод Звезда - Трубопроводная арматура
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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