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регулятор температуры — Регулятор, поддерживающий температуру рабочей среды в сосуде (емкости) или в трубопроводе.

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ООО «Zhejiag baofeng valve CO., LTD»

ООО «Zhejiag baofeng valve CO., LTD»

325105 Китай, Район «Оубэй», промышленная зона «Баоэр», Вэньчжоу, тел. (+86) 27-597-388-88, 13-164-136-234
Компания «Zhejiag baofeng valve CO.,LTD» основана в 1993 году, и к настоящему времени компания успела зарекомендовать себя как надежный поставщик запорной арматуры в различных областях промышленности.
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  5. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
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  6. Метизно-Фланцевый завод
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  7. ООО "НПО "НАУКА"
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  8. ООО "ЭнергоСтройСервис"
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  9. Компания АБРАДОКС
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  10. Завод Звезда - Трубопроводная арматура
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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