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шпиндель — Кинематический элемент арматуры, осуществляющий передачу крутящего момента от привода или исполнительного механизма к запирающему или регулирующему элементу арматуры.

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ОАО «Закарпатский арматурный завод»

90620, Украина, Закарпатская обл., Раховский р-н, пгт. Кобылецкая Поляна, ул. Победы, 2, тел. +38 (03132) 21357
Специализация ОАО «Закарпатский арматурный завод» – выпуск широкого ассортимента запорной трубопроводной арматуры. Предприятие было основано в 1974 году, и в настоящее время продукция его известна не только на Украине, но и в России, а также в ряде других стран.
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  3. ООО «Современные инженерные технологии»
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  4. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
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  5. Метизно-Фланцевый завод
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  6. Компания АБРАДОКС
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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