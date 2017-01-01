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ГОСТ 52720регулятор температуры — Регулятор, поддерживающий температуру рабочей среды в сосуде (емкости) или в трубопроводе.
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Новости ТПА
Meter-bus концентраторы нового поколения от Danfoss SonoCollect 110 осваивают российский рынок
Датская корпорация «Danfoss A/S» представила на российском рынке усовершенствованную линейку приборов, применяемых в системах диспетчерского индивидуального учета энергии тепла.
Компрессорная станция «Интинская» обеспечена тремя агрегатами от «РЭП Холдинга»
Шестая компрессорная станция «Интинская» на 2-й нитке газопровода «Бованенково – Ухта» получила газоперекачивающие агрегаты ГПА-32 модели «Ладога».
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ООО «Zhejiag baofeng valve CO., LTD»
325105 Китай, Район «Оубэй», промышленная зона «Баоэр», Вэньчжоу, тел. (+86) 27-597-388-88, 13-164-136-234
Компания «Zhejiag baofeng valve CO.,LTD» основана в 1993 году, и к настоящему времени компания успела зарекомендовать себя как надежный поставщик запорной арматуры в различных областях промышленности.
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О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
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