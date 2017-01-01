|
Опрос
Как вы реагируете на рост курса доллара и евро?
Форум
ГОСТ 52720регулирующий элемент — Часть затвора, как правило, подвижная и связанная с приводом или чувствительным элементом, позволяющая при взаимодействии с седлом осуществлять управление (регулирование) потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.
|
Новости ТПА
Семейство клапанов HFE3 прошло модернизацию
Инженеры международного холдинга «Danfoss» конструктивно улучшили весь номенклатурный ряд поворотных трехходовых клапанов типа HFE3.
ГК «Римера» изготовило и поставило компании «Газпром нефть» оборудование для нефтедобычи
В адрес «Газпром нефти» альметьевский завод «Алнас» (структурная единица ГК «Римера») отправил партию изготовленных центробежных электронасосов.
Статьи
Фото
Каталог арматурных компаний
ООО «ГЕРМЕС»
452000 РБ, Белебей, ул. Площадка РТС 3, тел. +7(34786) 43-43-3
ООО «Гермес» - успешно развивающееся на арматурном рынке предприятие, специализирующееся на поставках качественной продукции производства крупнейшего в Китае завода «тяжелой» арматуры NEWAY Valve и соединительных деталей трубопроводов собственного производства. Отличительной особенностью компании является дополнительный сервис по ремонту и гидро-пневмо-испытаниям трубопроводной арматуры на современном оборудовании.
Спец. предложенияИнструкция по размещению
|
Рейтинг сайтов
[ Весь рейтинг ]
О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.