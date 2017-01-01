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шланговая задвижка — Задвижка, у которой перекрытие или регулирование потока рабочей среды осуществляется пережатием эластичного шланга.

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ООО Вэньчжоуская компания по производству шаровых клапанов Чэньцю

ООО Вэньчжоуская компания по производству шаровых клапанов Чэньцю

Китай, провинция Чжэцзян, уезд Юнцзя, поселок Оубэй, улица Дунъоу, промышленный район Аньфэн, дорога Чжоушань, тел. 0577-67383777
ООО Вэньчжоуская компания – предприятие, работающее на рынке трубопроводной арматуры с 2001 года.
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  2. ООО "ПО"БЗТпА"
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  3. ЗАО "ПТК "НЕФТЬГАЗКОМПЛЕКТ"
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  4. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
    rgk-palur.ru
  5. Метизно-Фланцевый завод
    12821-80.ru
  6. Чебоксарский арматурный завод
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  7. ООО «Современные инженерные технологии»
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  8. Компания АБРАДОКС
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  9. Уральский арматурный завод
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  10. ООО "РосСервис"
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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