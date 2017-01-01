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ГОСТ 52720регулятор прямого действия — Регулятор, работающий от энергии рабочей среды без использования вспомогательных устройств (импульсных механизмов и др.).
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Новости ТПА
Машиностроители ОАО «ЗиО-Подольск» повысили результативность оборудования на АЭС
Энергетики машиностроительного завода «ЗиО-Подольск», входящего в АО «Атомэнергомаш», изобрели машину продольного оребрения модернизированной конструкции ОС-1414.
ТКЗ поставил «Маяку-Энергии» все прописанное в договоре оборудование
Одна из «дочек» ПАО «Силовые машины» ТКЗ «Красный котельщик» закончил инженерные работы, строительство и передачу ООО «Маяк-Энергия» пары котлов-утилизаторов для создаваемой в городе Пенза газотурбинной электростанции.
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ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод»
76014, Украина, г. Ивано-Франковск, ул.Е.Коновальца, 229, тел. +38 (0342) 77-53-60
ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод» является на сегодняшний день одним из ведущих производителей различных видов трубопроводной арматуры в Украине. Продукция его используется предприятиями нефтегазовой промышленности, химическими предприятиями, энергетическими и водоснабжающими предприятиями, востребована она и в работе металлургической отрасли.
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О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.