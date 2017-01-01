Отраслевой портал трубопроводной арматуры
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ГОСТ 52720

шаровой кран — Кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму.

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ООО «ВАГ-Арматурен Рус»

ООО «ВАГ-Арматурен Рус»

443070 г.Самара,ул.Партизанская, 86 офис 110, тел. +7(846) 373-80-83
VAG – мы управляем водой.
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Челябинск Промарматура


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  2. ООО «Современные инженерные технологии»
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  3. ЗАО "ПТК "НЕФТЬГАЗКОМПЛЕКТ"
    neftgas.ru
  4. Метизно-Фланцевый завод
    12821-80.ru
  5. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
    rgk-palur.ru
  6. Компания АБРАДОКС
    abradox.ru
  7. Уральский арматурный завод
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  8. ООО "РосСервис"
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  9. ООО "АрмаФит"
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  10. Чебоксарский арматурный завод
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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