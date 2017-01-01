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ГОСТ 52720шпиндель — Кинематический элемент арматуры, осуществляющий передачу крутящего момента от привода или исполнительного механизма к запирающему или регулирующему элементу арматуры.
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Новости ТПА
Система «Ридан» интегрируется с теплообменниками XGM в форм-факторе «моноблок»
В сфере электронной коммерции грядут серьезные изменения, связанные с такими функциями, как расчет и заказ. Эти перемены связаны с появлением на рынке аппаратов теплообмена линейки XGM в форм-факторе «Моноблок».
На челябинском СОТе произведены бесшовные отводы больших размеров
На ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", одном из предприятий объединения ЧТПЗ (Челябинск) были изготовлены экспериментальные экземпляры отводов без швов.
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ОАО «Закарпатский арматурный завод»
90620, Украина, Закарпатская обл., Раховский р-н, пгт. Кобылецкая Поляна, ул. Победы, 2, тел. +38 (03132) 21357
Специализация ОАО «Закарпатский арматурный завод» – выпуск широкого ассортимента запорной трубопроводной арматуры. Предприятие было основано в 1974 году, и в настоящее время продукция его известна не только на Украине, но и в России, а также в ряде других стран.
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О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.