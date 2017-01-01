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обратный затвор — Дисковый затвор, предназначенный для предотвращения обратного потока рабочей среды.

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Корпорация «Овэйк»

Корпорация «Овэйк»

Хэи Промзона, Oubei Город, Вэньчжоу, Китай , Вэньчжоу , Чжэцзян, тел. +86-577-67981055
Корпорация «Овэйк» начала свою деятельность в 2004 году. Создали ее на основании капитала, который привлекло тогдашнее правительство уезда. В данный момент компания является одной из самых крупных производителей вентилей. Она постоянно проводит исследования и разработки в данной области, а также производит и реализует продукцию.
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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