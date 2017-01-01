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ГОСТ 52720фонтанная арматура — Комплект арматуры, предназначенный для оборудования устья нефтяных и газовых скважин с целью их герметизации, контроля и регулирования режима эксплуатации.
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Новости ТПА
Семейство клапанов HFE3 прошло модернизацию
Инженеры международного холдинга «Danfoss» конструктивно улучшили весь номенклатурный ряд поворотных трехходовых клапанов типа HFE3.
ГК «Римера» изготовило и поставило компании «Газпром нефть» оборудование для нефтедобычи
В адрес «Газпром нефти» альметьевский завод «Алнас» (структурная единица ГК «Римера») отправил партию изготовленных центробежных электронасосов.
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Котельниковский арматурный завод, филиал ОАО «Волгограднефтемаш»
404360 РФ, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина 201, тел. +7(84476) 3- 21-43
Котельниковский арматурный завод является филиалом ОАО «Волгограднефтемаш». Основой для его создания послужили механические мастерские. В настоящее время специализацией завода является выпуск трубопроводной арматуры, которая находит свое применение в деятельности предприятий нефтегазовой промышленности, в коммунальном хозяйстве, а также ряде других отраслей.
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О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.