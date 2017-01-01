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ГОСТ 52720

регулирующий элемент — Часть затвора, как правило, подвижная и связанная с приводом или чувствительным элементом, позволяющая при взаимодействии с седлом осуществлять управление (регулирование) потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.

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ООО «ГЕРМЕС»

ООО «ГЕРМЕС»

452000 РБ, Белебей, ул. Площадка РТС 3, тел. +7(34786) 43-43-3
ООО «Гермес» - успешно развивающееся на арматурном рынке предприятие, специализирующееся на поставках качественной продукции производства крупнейшего в Китае завода «тяжелой» арматуры NEWAY Valve и соединительных деталей трубопроводов собственного производства. Отличительной особенностью компании является дополнительный сервис по ремонту и гидро-пневмо-испытаниям трубопроводной арматуры на современном оборудовании.
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Челябинск Промарматура


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  2. ООО "АрмаФит"
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  4. Компания АБРАДОКС
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  7. ООО Региональная газовая компания «Палюр»
    rgk-palur.ru
  8. Тепловое оборудование
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  9. НефтеГазСервис - Трубопроводная арматура и промышленное оборудование
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  10. ООО "СПП "Клапан". Клапаны СППК, ПУ, блоки СППК (БПУ)
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О сайте «Armaturka.ru»

Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.

Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.

На доске объявлений можно купить или продать любую трубопроводную арматуру: задвижки чугунные и стальные; клапаны обратные, запорные клапаны, предохранительные; краны шаровые и трехходовые, затворы, элементы трубопроводов: отводы, переходы, фланцы и многое другое.

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