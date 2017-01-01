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ГОСТ 52720шаровой кран — Кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму.
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Новости ТПА
Система «Ридан» интегрируется с теплообменниками XGM в форм-факторе «моноблок»
В сфере электронной коммерции грядут серьезные изменения, связанные с такими функциями, как расчет и заказ. Эти перемены связаны с появлением на рынке аппаратов теплообмена линейки XGM в форм-факторе «Моноблок».
На челябинском СОТе произведены бесшовные отводы больших размеров
На ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", одном из предприятий объединения ЧТПЗ (Челябинск) были изготовлены экспериментальные экземпляры отводов без швов.
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О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
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