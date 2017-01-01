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ГОСТ 52720шланговая задвижка — Задвижка, у которой перекрытие или регулирование потока рабочей среды осуществляется пережатием эластичного шланга.
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Новости ТПА
ТКЗ поставил «Маяку-Энергии» все прописанное в договоре оборудование
Одна из «дочек» ПАО «Силовые машины» ТКЗ «Красный котельщик» закончил инженерные работы, строительство и передачу ООО «Маяк-Энергия» пары котлов-утилизаторов для создаваемой в городе Пенза газотурбинной электростанции.
Семейство клапанов HFE3 прошло модернизацию
Инженеры международного холдинга «Danfoss» конструктивно улучшили весь номенклатурный ряд поворотных трехходовых клапанов типа HFE3.
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ООО Вэньчжоуская компания по производству шаровых клапанов Чэньцю
Китай, провинция Чжэцзян, уезд Юнцзя, поселок Оубэй, улица Дунъоу, промышленный район Аньфэн, дорога Чжоушань, тел. 0577-67383777
ООО Вэньчжоуская компания – предприятие, работающее на рынке трубопроводной арматуры с 2001 года.
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О сайте «Armaturka.ru»
Арматурка.ру — отраслевой портал, посвященный рынку, ремонту и эксплуатации трубопроводной и запорной арматуры.
Форум Арматурка.ру — это место для профессионального обсуждения любых вопросов связанных трубопроводной арматурой. Любой может высказаться, спросить совета или дать его.
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